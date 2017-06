Ehe für alle: Muss jetzt wirklich jeder heiraten?

Brauchte ihr Vorgänger Gerhard Schröder nach eigenem Bekenntnis noch Bild, BamS und Glotze zum Durchregieren, hat Angela Merkel den Instrumentenkasten ausgebaut. Erst bereitete sie die Grenzöffnung durch ein klug platziertes Video im Regierungsfernsehen vor, jetzt nutzte sie eine Veranstaltung der totgeglaubten Frauenzeitschrift „Brigitte“, um sich Beinfreiheit im Wahlkampf zu verschaffen: Merkel machte klar, dass aus ihrer Sicht nichts einer Entscheidung darüber im Wege steht, dass frei gewählte und laut Grundgesetz nur ihrem Gewissen verpflichtete Abgeordnete bei der „Ehe für alle“ ausnahmsweise mal frei und nach ihrem Gewissen entscheiden dürfen.Ein Hammer, denn nun könnte schon in Kürze folgen, wovon SPD, Grüne und Linke seit vielen Jahren träumen: Die Ehe für alle wird Wirklichkeit, das heißt, ab Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes, das Beobachtern zufolge eine sichere Mehrheit im Bundestag hat, muss jeder Deutsche mit mindestens einem anderen Menschen, der nicht zwingend Deutscher sein muss, verheiratet sein. Eine gesellschaftliche Revolution wie seinerzeit die Einführung der Pille oder der Sozialversicherung. Die Ehe für alle beinhaltet die Verpflichtung jedes volljährigen Bürgers, wenigstens einen anderen möglichst volljährigen Menschen zu heiraten. Möglich sind auch mehrere Ehen, allerdings dürfen sie dann nur informell geschlossen werden. Eheschließungen mit Minderjährigen können nicht geschlossen werden, behalten aber bei nicht übergroßem Altersabstand Gültigkeit, wenn sie im Ausland geschlossen wurden.Die SPD ist fest entschlossen, nach dem Mantel der Geschichte zu greifen, auch wenn der ihrem Spitzenkandidaten fünf Nummern zu groß ist. Die Führung der Sozialdemokratie wittert, dass das Thema Pflichtehe Millionen und Abermillionen Deutschen auf den Fingern brennt, mehr noch als Flüchtlingskrise, Euro-Krise, der Zwist mit Russland, die Ukraine-Krise, die ungeklärte Zukunft der EU oder der offene Machtkampf mit Donald Trump.Viele wollen heiraten, haben aber bisher einfach keinen passenden Partner gefunden. Die Ehe für alle öffnet hier Türen zu erfüllten Sehnsüchten. Zwar stehen die Fristen noch nicht fest, binnen derer sich jeder „Topf seinen Deckel suchen muss“, wie es ein Parlamentarier in Berlin flapsig formuliert. Doch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird das Thema noch in dieser – letzten – Sitzungswoche in den Bundestag bringen, in dem er selbst nicht sitzt, um dort zu zeigen, dass seiner Partei die Sorgen der Menschen draußen im Lande gut bekannt sind. Die Union wird es nach der Freigabe der Gewissensentscheidung durch Angela Merkel aus freien Stücken bei einem kontrolliert verhaltenem Protest gegen die künftige Ehepflicht belassen.Die meisten Unionsabgeordneten sind bereits verheiratet und wären damit von der ausgeweiteten Ehe-Pflicht selbst nicht betroffen.