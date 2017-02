Eliten-Bashing: Je ferner, desto fester drauf

Obwohl französische Verhältnisse doch auch in Deutschland anzutreffen sind: Noch gar nicht so lange her, da wurden zahlreiche Landtagsabgeordnete der CSU dabei ertappt , dass sie jede Menge Verwandter aus ihren Aufwandsentschädigungen für Mitarbeiter bezahlten. Auch SPD-Politiker mischten mit , ebenso konnten Grüne nicht widerstehen, dem eigenen Fleisch und Blut mit einer Anstellung weiterzuhelfen. Ein Satz wie „Gier kennt keine Grenzen“ fiel in diesem Zusammenhang nirgendwo. Auch an die Gepflogenheiter einer Monarchie erinnerte sich neimand in keiner deutschen redaktionsstube.