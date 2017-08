Doku Deutschland: Ökumenischer Arbeitskreis Sadomasochismus

Sie nennen sich selbst "SMUCies" und kürzen damit ab, was ausgeschrieben Mitglied des Ökumenischen Arbeitskreises Sadomasochismus" heißen würde. Immer mal wieder trifft sich die lockere Gruppe mit Interesse an unmittelbar erlebtem Schmerz zu Kaffee, Kuchen, Party und Peitsche. Es wird gequatscht, es wird gescherzt, Männer und Frauen kommen sich näher und dann wird der Ablaufrahmen für den späteren Abend festgelegt.Wer schlägt wen, wie stark, wie lange? Jedes Bundestreffen des Arbeitskreises Sadomasochismus hat gerade im Lutherjahr ein Abendmahl, nach dem ein gemeinsames Spülküching beim Näherkommen hilft.In der volkskundlichen Reihe Doku Deutschland erzählt Jens Eisenbart aus Jüterbog von seiner ersten Teilnahme an einen Smucie-Treffen.SM und Christsein sind zwei Bereiche, die einerseits sehr persönlich und intim sind, andererseits aber gerade in ihrer Verbindung nach Klärung, Austausch und auch Veröffentlichung drängen, um zu zeigen, dass beides nicht konfessionsgebunden ist, sondern in seiner Vielfalt zwischen körperlichen und geistlichen Dingenlebt. Wenn die Bibel sagt, "wen der Herr liebt, den züchtigt er" , dann ist das der theologische Kontext, in dem wir uns bemühen, Verständnis für unsere Vorliebe für Gott und die körperliche Herausforderung zu wecken.Der erste Tag des Treffens war insgesamt ein gemütlicher Tag, auch wenn mir am Morgen danach noch manches weh tat. Der Samstag startet mit einem gemeisamen Frühstück, manchem sieht man noch an, dass die Nacht keine leichte war. Dann gab es den ersten Thementeil, der sich mit Luthers Blick auf blutige Kirchenrituale beschäftigte, haben wir zusammen gekocht und gegessen, worauf der nächste Thementeil bis hin zum Abend folgte. Diesmal ging es um Gottes Ansichten zu analen Praktiken. Nach dem Abendessen und erneutem Spülküching dann weitere informelle Gespräche, dann wieder Couching angesagt, bei Kerzenlicht, mit einigen " Spieleinlagen ". Um zwei Uhr morgens hatten wir uns alles gegeben, ich war wund und sehnte mich nur noch nach meinem Bett.Sonntags dann frühes Frühstück, denn es waren noch einige Gottesdienstvorbereitungen zu treffen. Dieser startete dann pünktlich um elf Uhr. Es ist eine alte Tradition, so erfuhr ich von erfahrenen Teilnehmern, dass am Ende jedes Bundestreffens ein Gottesdienst stattfindet, in den auch SM-Elemente eingebaut werden. Die Peitsche am Kreuz, Lederbändern an der Kanzler, manche teilnehmer kamen auch mit Knebel und Würgehalsband. Eine familiäre Atmosphäre, in der jedes Wort, das gesprochen wurde, auf fruchtbaren Boden fiel.Um 12.45 Uhr dann allgemeine Abreise.